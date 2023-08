Euridice Axen racconta Moana Pozzi: "Mi auguro sia in vita"

Moana Pozzi è viva? O comunque potrebbe essere morta mesi dopo l’annuncio? Un classico che ritorna come quello di John Lennon e altre leggende scomparse. Figure tutte accomunate dal fascino e dal mistero.

Questa volta a far “resuscitare” la pornodiva, o quantomeno ravvivare il sospetto che non sia morta nella data annunciata, ci ha pensato Euridice Axen, colei che ne ha indossato i panni per farla “rivivere” almeno nella serie a lei dedicata.

Moana Pozzi è viva? Euridice Axen scatena l’ipotesi

L’attrice metà italiana, metà svedese, ha interpretato il ruolo della leggendaria regina a luci rosse nella docu-serie Discovery+ “Essere Moana”. Quindi assolutamente titolata a parlare di Moana Pozzi, morta il 15 settembre 1994 a soli 33 anni. Non per tutti però sarebbe scomparsa. Numerose sono le teorie complottiste che la vorrebbero viva, oppure nascosta sotto mentite spoglie, persino suora di clausura. Altrettanti sono i libri e i video che girano da decenni in rete.

“Con la morte prematura, e misteriosa, è entrata nella leggenda, come Marilyn a cui mi sono ispirata. Moana – confida Euridice Axen – è la nostra Monroe per quel senso di inafferrabilità, quella risata piccola che sfuggiva, come se nascondesse qualcosa, ma era meno fragile.

Sorrideva anche su domande serie, c’era questo stacco netto tra il suo mestiere e la sua essenza. Aveva il sorriso enigmatico della Gioconda”.

Dopo aver ripercorso il mito, Euridice lascia uno spiraglio, proprio come accade per le leggende e le figure mitologiche: “Si è parlato tanto se sia ancora in vita da qualche parte, io la vedo molto dura, ne parlo nella docu-serie dove si adombra che forse avesse deciso di sottrarsi una volta malata, forse morì qualche mese dopo. Mi auguro sia in vita ma la vedo dura”.

Chi è Euridice Axen

Si chiama Euridice Evita Axen e ha 42 anni. L’attrice è nata a Roma il 20 settembre 1980. Un nome di peso, che rievoca la mitologia greca ma anche l’icona pasionaria che l’Argentina non dimentica. Lo hanno scelto, per lei, mamma Eva Axén, attrice svedese, e papà italiano Adalberto Maria Merli, attore, regista e doppiatore italiano. Una famiglia “avanti”, tanto che i genitori, di comune accordo, hanno scelto per Euridice Evita il cognome della mamma.

Euridice Axen è italo-svedese con una carriera al cinema e al teatro solidissima. Protagonista di film e opere di grande spessore.

Solo per citare alcuni dei più importanti lavori, nel 2018 è stata protagonista del film scandalo “Loro” del premio Oscar Paolo Sorrentino, nel ruolo di Tamara. Per questo è stata talmente apprezzata dalla critica da aggiudicarsi il Premio Guglielmo Biraghi al Nastro d’argento. Un anno dopo è attrice rivelazione alla 76esima Mostra del Cinema di Venezia.

Euridice Axen è artista poliedrica: lavora in radio e come conduttrice televisiva con il programma Cinepop di Sky Cinema e la docuserie Ars Erotica su Sky Arte.