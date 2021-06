Euro 2020, al via il match Italia – Austria: le formazioni ufficiali

C'è grande attesa per il match Italia - Austria valido per gli ottavi di finale di Euro 2020. Marchisio: "Mi auguro una grande prestazione".

C’è grande attesa per il match Italia – Austria che prenderà il via alle ore 21.00 dallo stadio di Wembley di Londra. Gli azzurri hanno superato la fase a gironi a punteggio pieno qualificandosi primi senza incassare reti, mentre l’Austria sulla carta appare altrettanto agguerrita.

Gli austriaci infatti si sono qualificati agli ottavi vincendo due partite e perdendone una contro l’Olanda. Chi vincerà? Sicuramente da questo match ci si potrà aspettare tanto divertimento.

Euro 2020 Italia – Austria, le probabili formazioni

Ecco quali sono le formazioni ufficiali che scenderanno in campo allo Wembley Stadium alle ore 21:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne. Allenatore: Mancini.

Austria (4-2-3-1): Bachmann; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba; Schlager, Laimer; Baumgartner, Grillitsch, Sabitzer; Arnautovic. Allenatore: Foda.

Euro 2020 Italia – Austria, gli azzurri non si inginocchieranno

La domanda che in molti si saranno fatti è se all’inizio della partita gli azzurri si inginocchieranno. Stando a quanto riporta una fonte della Nazionale Italiana all’ansa, da parte dei giocatori non sarebbe arrivata “alcuna richiesta o segnalazione di volontà di inginocchiarsi domani prima della sfida contro l’Austria”.

Tuttavia è stato precisato: “se troveremo nel prosieguo una squadra che ha questa volontà, il gruppo degli azzurri si unirà per solidarietà e sensibilità, pur mantenendo la convinzione che la lotta al razzismo vada combattuta in un altro modo”.

Il no stando a quanto appreso da “Il Corriere della Sera” sarebbe dovuto al fatto che la nazionale non condividerebbe la protesta del movimento “Black lives matter”. Tuttavia qualora l’Austria dovesse decidere di inginocchiarsi la squadra agirà compatta aderendo all’iniziativa.

Poco prima della partita è arrivata la conferma di Chiellini che ai microfoni di Rai Sport ha dichiarato: “Se ci inginocchieremo prima della partita? Credo non ci sia stata nessuna richiesta. Quando ci sarà la richiesta da parte dell’altra squadra, ci inginocchieremo, per sentimento di solidarietà e sensibilità verso l’altra squadra. Cercheremo di combattere il razzismo in un altro modo, con iniziative insieme alla Federazione nei prossimi mesi”.

Euro 2020 Italia – Austria, lo “scivolone” di Chiellini

Nel corso del suo intervento ai Rai Sport il capitano degli azzurri Giorgio Chiellini è stato protagonista di uno “scivolone”, parlando il “nemico da combattere” sia il “nazismo”: “Non c’è nessuna richiesta, se e quando ricapiterà una richiesta di un’altra squadra ci inginocchieremo per solidarietà con gli avversarsi e come gesto di sensibilità verso le altre nazionali e cercheremo di combattere il nazismo”.

Euro 2020 Italia – Austria, Marchisio: “È una gara da prendere con le molle”

Nel frattempo l’ex centrocampista bianconero Claudio Marchisio durante il pre-partita di Rai Sport ha invitato a frenare gli entusiasmi dichiarando come questo match debba essere preso “con le molle”. Ha quindi aggiunto: “dobbiamo vedere stasera come partiranno, se ci attaccheranno o no ma noi siamo sempre stati attenti e anche stasera mi auguro ci sia una grande prestazione”.

Euro 2020 Italia – Austria, maxischermi a Trafalgar Square

Intanto la città di Londra per l’occasione ha deciso di mettere a disposizione due maxischermi a Trafalgar Square. Stando a quanto scrive “La Gazzetta dello Sport” si tratta di una decisione che è stata presa all’ultimo minuto proprio in virtù del match precedente Galles – Danimarca che ha avuto luogo alle ore 17.00. Oltre ai maxi schermi sono stati messi a disposizione dei tavolini della capienza di sei persone. L’accesso sarà tuttavia esclusivamente ad invito e comunque limitato ad un totale di 832 persone.