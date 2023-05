Europa League, Bayer Leverkusen-Roma 0-0: la diretta della partita

Ha luogo al BayArena l'altro grande match della serata, Bayer Leverkusen-Roma. In palio un posto in finale.

Tutto si deciderà questa notte. La Roma sta affrontando al BayArena il Bayer Leverkusen nel match valido per la semifinale di Europa League. Questa volta la posta in gioco è davvero grande: chi la spunta passerà di diritto in finale e chissà che la finale di Europa League non possa essere interamente italiana.

Europa League, le formazioni ufficiali di Bayer Leverkusen-Roma

Di seguito le due formazioni che sono scese in campo nei primi minuti della partita: