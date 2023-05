Europa League, Siviglia-Juventus: 0-0: la diretta della partita

Allo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán è andato in scena il match valido per le semifinali di Europa League tra Siviglia e Juventus. In palio c’è il passaggio in finale. Ricordiamo che contemporaneamente si sta svolgendo Bayer Leverkusen-Roma. Ci si chiede chi delle due (o magari ci riusciranno entrambe?) riusciranno a passare il turno.

Europa League, le formazioni ufficiali di Siviglia-Juventus

Di seguito vediamo le due squadre che sono scese in campo nei primo minuti della partita:

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Iling; Di Maria, Kean.

SIVIGLIA (4-2-3-1): Bounou; Jesus Navas, Gudelj, Badé, Acuña; Fernando, Rakitic; Ocampos, Oliver Torres, Bryan Gil; En-Nesyri

Il Chief Football Officer della Juventus: “Contratti in scadenza? Siamo concentrati sulla stagione”

Poco prima che la partita avesse inizio, il Chief Football Officer Francesco Calvo, davanti alle telecamere di Sky Sport ha parlato del nodo dei contratti in attesa di essere rinnovati: “Per noi è motivo di orgoglio avere tre giocatori nati dal 2000 titolari. Vogliamo rendere orgogliosi i nostri tifosi. Contratti in scadenza? Parliamo quotidianamente con loro e i relativi agenti, ora siamo concentrati sulla stagione, sicuramente l’incertezza legata al futuro è uno degli impatti che questa stagione tribolata sta avendo. La fortuna è che i giocatori qui si trovano bene. Allegri? Ha fatto un ottimo lavoro, ha reso quasi normale una stagione che non lo era affatto. Non lo giudicheremo da questa singola partita, ma dall’annata complessiva”.