Europa League, Gatti salva la Juventus nel recupero: Siviglia riacciuffato

La Juventus riacciuffa il Siviglia al 97′ con il gol di Gatti. I bianconeri giocano una brutta partita ma riescono ad evitare la sconfitta, rispondendo al vantaggio di En-Nesyri. Tra una settimana il ritorno in Spagna.

Le formazioni ufficiali

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Miretti (46′ Chiesa), Locatelli, Rabiot, Kostic (46′ Iling); Di Maria; Vlahovic. All. Allegri. A disp. Pinsoglio, Perin, Pogba, Milik, Gatti, Kean, Rugani, Soulé, Paredes, Fagioli.

Siviglia (4-2-3-1): Bounou; Jesus Navas, Badé, Gudelj, Acuna; Fernando, Rakitic; Ocampos (34′ Montiel), Oliver Torres, Bryan Gil; En-Nesyri. All. Mendilibar. A disp. Dimitrovic, Alberto Flores, Alex Telles, Rekik, Rafa Mir, Lamela, Gomez, Bueno

Il primo tempo

La Juventus prova subito a spingere e fallisce una clamorosa palla gol nelle battute inziali della gara con Vlahovic. Il centravanti serbo a porta spalancata non riesce a portare avanti i bianconeri. Gli ospiti invece non sbagliano al 26′ quando beccano la difesa bianconera scoperta e in contropiede colpiscono: En-Nesyri sblocca la gara e porta in vantaggio il Siviglia allo Stadium.

La ripresa

Inizia il secondo tempo e Allegri prova subito a scuotere i bianconeri mandando in campo Chiesa e Iling. Gara che si innervosisce con il passare dei minuti e la Juventus non brilla, ma il maxi recupero regala il lampo che vale la speranza: Gatti pareggia al 97′ e finisce 1-1.

Cori contro Adani

Bruttissimo siparietto andato in onda allo Stadium prima della partita. I tifosi della Juventus hanno intonato dei vergognosi cori contro Adani, presente a bordocampo per commentare la gara:

“Uomo di m…a! Adani uomo di m…a!”. Il corso che si è alzato dalla curva dell’impianto torinese e che ha accolto così l’ex calciatore, oggi opinionista tv per la Rai, presente a bordo campo in occasione della semifinale di andata di Europa League.