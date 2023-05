Juventus: quale sarà la nuova penalizzazione

Caso Juventus: pubbliche le motivazioni della sentenza Collegio di Garanzia sul ricorso presentato dalla società bianconera per il processo plusvalenze. Quale sarà la nuova penalizzazione?

Le accuse sono state confermate

Lo scorso 20 aprile scorso il Collegio di Garanzia dello Sport aveva restituito al club torinese i 15 punti comminati dalla Corte d’appello FIGC: si è trattato di una misura provvisoria in attesa della rimodulazione della sentenza da parte dell’organo federale. La Juventus è tornata così in zona Champions. Ma forse è stato solo un miraggio. Stando a quanto si legge nelle motivazioni della misura, la possibilità di una nuova penalizzazione (in forma ridotta) è dietro la porta. Bisognerebbe tuttavia capire se riguarderà il finale di questa stagione o la prossima. I giudici del CGS hanno sottoscritto la maggior parte dei punti dell’impianto accusatorio sul caso plusvalenze, confermando una «voluta reiterata alterazione delle evidenze contabili per effetto di numerose plusvalenze i cui valori erano fittizi» e constatando la violazione dell’articolo 4.

La nuova penalizzazione

Cosa può succedere al club bianconero? Nella peggiore delle ipotesi la Corte d’appello federale potrebbe confermare la sottrazione dei 15 punti. La misura potrebbe essere ridotta tra i 9 e i 12 punti, proprio come aveva chiesto il procuratore federale Giuseppe Chiné lo scorso 20 gennaio.

Che si tratti di 9, 12 o 15 punti, la penalizzazione graverà sul club bianconero sia in termini di Champions che, eventualmente, di Europa League.

Tutte ipotesi verosimili, che restano tuttavia in attesa degli sviluppi del processo.