Europei, l'Italia può qualificarsi arrivando ultima nel girone: cosa dice il regolamento

La Nazionale Italiana potrebbe beneficiare del regolamento in vigore per qualificarsi agli Europei anche da ultima nel girone

La delusione per la mancata qualificazione a Mondiali in Qatar è ancora fresca nelle menti di tutti gli italiani che ora, soprattutto dopo la sconfitta della nostra Nazionale contro l’Inghilterra, temono anche per i prossimi Europei. Il regolamento delle qualificazioni, però, potrebbe andare in aiuto agli Azzurri.

Qualificazione Europei, l’Italia può passare il turno anche da ultima del girone

La Nazionale italiana di calcio si sta giocando le qualificazioni agli Europei 2024 dove, in caso di partecipazione, dovrebbe difendere il titolo conquistato nel luglio del 2021 a Wembley. Il girone degli Azzurri non è dei più semplici, oltre all’Inghilterra che ha già vinto contro la nostra Nazionale al Maradona, ci sono anche Malta (battuta 2 a 0), Ucraina e Macedonia del Nord. Secondo il regolamento attualmente in vigore, ai playoff passano direttamente alla fase finale la nazionale ospitante -quest’anno è la Germania– e le prime due di ogni girone. Così facendo si occupano 21 dei 24 posti disponibili, con gli ultimi tre che verranno assegnati tramite un playoff.

Il regolamento salva-Italia

Ma come si decide chi parteciperà al playoff? Per decretarlo si guarderà ai risultati ottenuti nell’ultima Nations League. È proprio questa parte del regolamento che “salverebbe” l’Italia anche in caso di arrivo all’ultimo posto nel suo girone di qualificazione. Gli Azzurri, infatti, avevano vinto il loro girone di Nations League. Potrebbero beneficiare dello stesso vantaggio anche le altre squadre che hanno ottenuto lo stesso risultato: Olanda, Croazia e Spagna.