Eurovision 2022, i Maneskin super ospiti della serata finale: suoneranno il nuovo singolo

Dopo il successo del 2021, i Maneskin torneranno sul palco dell'Eurovision per l'edizione di Torino 2022. Presenteranno il nuovo singolo "Supermodel".

I Maneskin saranno i super ospiti della serata finale dell’Eurovision Song Contest 2022. La band italiana tornerà sul palco del festival musicale dopo la vittoria del 2021 con Zitti e buoni.

I Maneskin sul palco dell’Eurovision 2022

Sabato 14 maggio, i Maneskin saranno sul palco del Pala Olimpico di Torino per suonare dal vivo in anteprima mondiale televisiva il loro nuovo singolo Supermodel, che uscirà venerdì 13 maggio.

Nel 2021, più di 4,5 miliardi di ascolti sulle piattaforme digitali

Nessun altro vincitore dell’Eurovision ha avuto lo stesso successo dei Maneskin in seguito al festival. Nel 2021, il gruppo formatosi a Roma è diventata la prima rock band italiana ad aver scalato le classifiche di tutto il mondo, con più di 4,5 miliardi di ascolti sulle piattaforme digitali e 10 dischi di diamante, 185 di platino e 42 d’oro a livello globale.

Nel 2022 il tour in Nord America

Nel 2022, i Maneskin saranno in tour in Nord America e parteciperanno a diversi festival internazionali estivi, tra i quali Lollapalooza, Reading & Leeds, Summer Sonic Festival, Rock in Rio e Aftershock.

