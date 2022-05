Eurovision 2022: la seconda semifinale della 66esima edizione del contest musicale è trasmessa in diretta su Rai 1 a partire dalle ore 21:00.

Nel corso della prima semifinale, al PalaOlimpico di Torino, si sono esibiti 17 dei 40 Paesi in gara: di questi, 10 sono hanno conquistato un posto per la finale di sabato 14 maggio.

Durante la seconda semifinale, si esibiranno gli interpreti di altri 18 Paesi, subendo – anche in questo caso – una scrematura in vista della finale.

L’evento è condotto da Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika e può essere seguito sia su Rai 1 che in diretta streaming su YouTube.

Eurovision 2022, seconda semifinale in diretta dal PalaOlimpico di Torino

Nella serata di giovedì 12 maggio, a partire dalle ore 21:00, ha avuto ufficialmente inizio la 66esima edizione dell’Eurovision Song Contest.

In seguito alla vittoria dei Maneskin con Zitti e Buoni nel 2021, l’evento musicale è stato organizzato in Italia. Le tre serate a esso dedicate, infatti, vengono trasmesse in diretta dal PalaOlimpico di Torino.

Laura Pausini spiega in mondo visione il significato di “strizza”

Nell’inaugurare la seconda semifinale dell’ESC, Alessandro Cattelan ha accolto da solo i telespettatori e si è esibito sul paolo del PalaOlimpico accompagnato da un gruppo di ballerini.

Conclusa la sua performance, Cattelan ha lasciato il palco ai colleghi Laura Pausini e Mika per poi raggiungerli nuovamente pochi minuti dopo.

Dopo essersi ricongiunto agli altri due conduttori, Cattlan ha rivelato di aver compreso cosa provano gli artisti in gara quando devono esibirsi e ha mimato un gesto esplicativo, pronunciando la parola “strizza”. A questo punto, Mika ha chiesto cosa significasse l’espressione usata dal collega. Alla domanda del cantante, ha risposto Laura Pausini che, dopo il “porca vacca” esclamato durante la prima semifinale dello show, ha spiegato in mondovisione il significato di “strizza”.

L’intervento della Pausini ha mandato in estasi i fan sui social che hanno scritto commenti come “Laura Pausini che dopo il porca vacca spiega in eurovisione cos’è la strizza con tanto di gesto… lei sarà per sempre famosa”.

Al pari della prima semifinale, a commentare le esibizioni dei cantanti durante la seconda semifinale dell’Eurovision 2022, sono Gabriele Corsi, Cristiano Malgioglio e Carolina Di Domenico.

In questo contesto, Cristiano Malgioglio ha subito cominciato a esprimere pareri poco favorevoli nei confronti dei primi cantanti che si sono esibiti sul palco del PalaOlimpico. Dopo aver bocciato la canzone dei finlandesi The Rasmus intitolata Jezebel, ha descritto come commerciale il brano I.M dell’israeliano Michael Ben David.

Parole positive, invece, per la canzone Fade To Back di Nadir Rustamli, interprete dell’Azerbaijan. In seguito all’esibizione dell’artista, dopo aver descritto come estremamente commovente e straziante il brano ascoltato, Malgioglio ha rivelato di aver avuto un fidanzato dell’Azerbaijan.

La rivelazione ha fatto insorgere il popolo del web. Su Twitter, alcuni utenti hanno commentato: “’Ho avuto un fidanzato dell’Azerbaijan’… Malgioglio sta iniziando il suo elenco”, “Grazie a Cristiano Malgioglio stiamo imparando che nelle varie nazioni non coltivano solo barbabietole da zucchero ma ci sono anche i suoi fidanzati” o, ancora, “Ma gli stranieri senza i commenti di Malgioglio lo sanno che stanno vivendo un Eurovision a metà?”.

Konstrakta per la Serbia e il lavaggio delle mani

La Serbia si è esibita come terzo Paese in gara all’Eurovision 2022 con l’eclettica cantautrice Konstrakta che, nel 2011, ha aperto il concerto di Amy Winhouse.

La cantautrice ha proposto una performance teatrale per la sua In corpore sano e si è presentata sul palco seduta a un catino, sfoggiando un outfit che ricordava le divise delle infermiere e gli occhi sbarrati. Il suo brano è un invito a fare attenzione alla propria salute e, mentre era intenta a cantare, l’artista ha cominciato a lavarsi le mani in una bacinella. A questo punto, Malgioglio ha commentato: “C’era bisogno di venire all’Eurovision per insegnarci come si lavano le mani?”.

Achille Lauro all’Eurovision 2022 con San Marino: look e performace

Poco dopo le 21:30, si è esibito sul palco del PalaOlimpico di Torino Achille Lauro, in gara con San Marino. L’esibizione del cantante che ha portato il brano Stripper rappresentava uno dei momenti più attesi dell’Eurovision 2022.

Sempre fedele al suo stile e senza rinunciare alla sua natura eccentrica e irriverente, Achille Lauro si è presentato al PalaOlimpico indossando una tutina trasparente e ricamata abbinata a cappello e stivali da cowboy. La coreografia che ha fatto da sfondo a Stripper, poi, è stata impreziosita da incredibili particolari. Durante la performance, infatti, il cantante ha incendiato il palco cavalcando un toro rosso.

Scaletta e cantanti in gara della seconda semifinale

Durante la seconda semifinale di giovedì 12 maggio, si esibiranno 18 Paesi che saliranno sul palco secondo quest’ordine: