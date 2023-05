Eurovision 2023: chi è Alika, la cantante che gareggerà per l'Estonia

Eurovision 2023: chi è Alika, la cantante che gareggerà per l'Estonia

Alika Milova è stata scelta per rappresentare l'Estonia durante l'edizione 2023 dell'Eurovision Song Contest: si esibirà per quarta con il suo brano intitolato Bridges

Countdown per sabato 13. Si avvicina la finale dell’Eurovision Song Contest 2023 e l’attesa si fa sempre più calda. Tra i cantanti in gara, dall’Estonia c’è Alika. Scopriamo qualche curiosità su di lei.

Una carriera già avviata

Selezionata nell’ambito dell’Eesti Laul, il nome completo della cantante è Alika Milova. Rappresenterà l’Estonia nella seconda serata dell’Eurovision Song Contest 2023 con Bridges, brano introspettivo scritto in lingua inglese a sei mani con Nina Sampermans e Wouter Hardy (quest’ultimo si è occupato anche della produzione del brano). La sua è la quarta performance della seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2023. Classe 2002, ancora ventenne Alika vantare già la partecipazione a diversi contest nel corso della sua carriera, tra gli altri: The Baltic Voice, New Wave Junior, Kaunas Talent, Bravo Song Contest e Berlin Perle. Nel 2021 ha vinto l’ottava edizione del contest Eesti otsib superstaari.

La passione per il ballo

Tra i suoi successi, ricordiamo anche Õnnenumber (2021), Bon Appetit e C’est La Vie (2022). Oltre alla musica, Alika è appassionata di breakdance e di box. La passione per la danza è di famiglia: la sorella di Alika è una ballerina professionista che ha partecipato all’edizione turca e irlandese di Ballando con le stelle.