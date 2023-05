Eurovision 2023: chi sono i Joker out, i cantanti che gareggeranno per la Slovenia

Eurovision 2023: chi sono i Joker out, i cantanti che gareggeranno per la Slo...

Eurovision 2023: chi sono i Joker out, i cantanti che gareggeranno per la Slo...

Countdown per sabato 13. Si avvicina la finale dell’Eurovision Song Contest 2023 e l’attesa si fa sempre più calda. Tra i cantanti in gara, dalla Slovenia ci sono i Joker out. Scopriamo qualche curiosità su di loro.

Gli esordi nel 2016

Bojan Cvjetićanin, Jan Peteh, Jure Maček, Kris Guštin e Nace Jordan sono i quattro membri di Joker Out. Il titolo del brano che il gruppo sloveno porterà sul palco dell’Arena di Liverpool è Carpe Diem. Sebbene abbiano debuttato nel 2021 con l’album Umazane Misli, il loro gruppo è attivo dal 2016, anno in cui è uscito il singolo Kot srce, ki kri poganja. Omamljeno telo è il titolo della loro seconda canzone, seguita da Gola e Vem, Greš e Umazane misli (con quest’ultima a band si è aggiudicata il riconoscimento di New Slovenian composition nel corso del festival Frišno/Fresh, The Day of New Slovenian Music.

Artisti dell’anno nel 2022

La band ha ricevuto due premi Zlata piščal: uno nel 2020 e un altro nel 2021. Nel 2022, nel corso dell’ottava edizione degli Zlata piščal, i Joker out sono stati nominati artisti dell’anno. Lo scorso 31 agosto i Joker Out hanno pubblicato il loro secondo album, intitolato Demonie. A dicembre sono stati scelti dall’emittente slovena Rtv Slovenia come rappresentanti dell’Eurovision Song Contest 2023.