Eurovision 2023: chi è Reiley, il cantante che gareggerà per la Danimarca

Countdown per sabato 13. Si avvicina la finale dell’Eurovision Song Contest 2023 e l’attesa si fa sempre più calda. Tra i cantanti in gara, dalla Danimarca c’è Reiley. Scopriamo qualche curiosità su di lui.

Un primato all’Eurovision

Nome d’arte di Rani Petersen, Reiley è nato nel 1997 a Tórshavn, nelle isole Faroeed. Nel 2021 ha realizzato il suo primo singolo dal titolo Let It Ring ed è stato selezionato per rappresentare il suo Paese all’Eurovision 2023 nel corso del Melodi Grand Prix. Primo cantante delle isole Faroe a rappresentare la Danimarca all’Eurovision, il venticinquenne si esibirà durante la seconda serata della competizione europea con Breaking My Heart.

A un passo dalla squalifica

Il suo Ep Brb Having an Identity Crisis è uscito nel 2021, ma tra i singoli che lo hanno reso celebre ci sono sicuramente Superman (pubblicato sempre nel 2021), Blah Blah Blah e Moonlight (con AB6IX, pubblicato nel 2022). Con oltre 11 milioni di follower sul social musicale TikTok, Reiley era a un passo dalla squalifica per aver voler portare in gara lo stesso brano anche al festival di Seul Slow Life Slow Live. Video e testo di Breaking My Heart sono disponibili sul sito della competizione europea. Reiley sarà il primo a esibirsi nella seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2023.