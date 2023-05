Arriva anche il gossip in questa edizione dell’Eurovision. Il cantante finlandese Käärijä è letteralmente impazzito per Marco Mengoni e lo ha fatto sapere sui social network.

Eurovision 2023, il finlandese Käärijä impazzito per Marco Mengoni: “Qualcuno sa se è single?”

Marco Mengoni fa impazzire tutti! In Italia è sempre più amato, non solo per il suo grande talento e per la sua voce davvero incredibile, ma anche per la sua grande bellezza. Non fa innamorare solo nel nostro Paese, ma anche all’estero. Ed è stato il protagonista di un piccolo siparietto di gossip anche durante questa edizione dell’Eurovision. Il cantante finlandese Käärijä è letteralmente impazzito per Marco Mengoni e lo ha fatto sapere sui social network. “Qualcuno sa se è single?” ha chiesto il cantante, condividendo una foto di Marco Mengoni e facendo letteralmente impazzire tutti i fan.

Eurovision 2023, il successo del finlandese Käärijä

Käärijä, pseudonimo di Jere Pöyhönen, è nato a Helsinki il 21 ottobre 1993, ed è un rapper finlandese. Il suo nome d’arte deriva da uno scherzo con i suoi amici sul gioco d’azzardo, un tema ricorrente nelle sue canzoni. Ha rappresentato la Finlandia all’Eurovision 2023, con il brano Cha cha cha, ottenendo un grande successo. Cresciuto nel quartiere Ruskeasanta di Vantaa, Käärijä ha scoperto la sua passione per la musica imparando a suonare la batteria. Nel 2014 ha iniziato a produrre musica e nel 2017 ha firmato un contratto con la Monsp Records, che fa parte della Warner Music Finland. Nel 2020 è uscito il suo album di debutto, Fantasista. Nel 2023 è stata confermata la partecipazione di Käärijä all’annuale Uuden Musiikin Kilpailu, programma di selezione del rappresentante finlandese all’Eurovision Song Contest, dove ha presentato l’inedito Cha cha cha. Si è classificato al primo posto alla competizione, vincendo sia il voto della giuria che il televoto e diventando di diritto il rappresentante finlandese all’Eurovision Song Contest 2023 a Liverpool. Cha cha cha ha raggiunto la 1ª posizione nella classifica finlandese dei singoli.