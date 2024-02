Eurovision: Megara, la band spagnola, trionfa a "Una Voce per San Marino", Be...

I social scatenati contro il verdetto a Una voce per San Marino: "Loredana regina indiscussa".

La notte tra sabato 24 e domenica 25 febbraio, Loredana Bertè ha sfiorato la vittoria nel corso del contest musicale “Una voce per San Marino”. A trionfare la band spagnola dei Megara con il brano “11:11”, ottenendo così il diritto di rappresentare la piccola repubblica all’Eurovision Song Contest che si terrà a Malmö, in Svezia, dal 7 all’11 maggio 2024.

“Una voce per San Marino”: Bertè al secondo posto

Bertè si è piazzata al secondo posto, per un margine esiguo, come hanno evidenziato gli stessi conduttori sul palco. Il terzo posto è stato conquistato da La Rua, mentre i Jalisse hanno ricevuto il premio per il “miglior look”. Nonostante la mancata vittoria, Bertè ha ricevuto due riconoscimenti: uno dal fan club eurovisivo italiano e l’altro dalla stampa accreditata sammarinese e internazionale.

Il regolamento del contest sammarinese

Il regolamento di “Una Voce per San Marino” offre l’opportunità alle candidature provenienti da tutto il mondo e consente la libertà linguistica nell’interpretazione dei brani. È stata proprio questa flessibilità che ha permesso alla giuria, presieduta da Celso Valli, di premiare la rock band spagnola.

Gli utenti social sono scatenati

I social si sono scatenati contro il verdetto, con migliaia di commenti a favore di Loredana Bertè, considerata la “regina indiscussa” della serata.