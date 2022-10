Eva Grimaldi contro Elenoire Ferruzzi: “Uomo di m***a”

Un commento di Eva Grimaldi su Elenoire Ferruzzi ha sollevato un polverone in rete.

Eva Grimaldi è finita nell’occhio del ciclone per un commento – presto sparito sui social – sul conto di Elenoire Ferruzzi, attuale concorrente del GF Vip.

Eva Grimaldi contro Elenoire Ferruzzi

Il comportamento avuto da Elenoire Ferruzzi nei confronti di Nikita Pelizon al GF Vip ha sollevato critiche e commenti sui social e, a quanto pare, ha sollevato anche l’ira dell’attrice Eva Grimaldi, a sua volta ex concorrente del GF Vip e paladina dei diritti LGBT.

La Grimaldi avrebbe scritto un commento sui social indirizzato alla Ferruzzi che avrebbe poi deciso di cancellare e in cui si leggeva: “Uomo di m***a”. La questione ovviamente ha sollevato un putiferio in rete e in tanti si sono scagliati contro la moglie di Imma Battaglia che, al momento, non si è scusata per la questione.

Elenoire e Nikita

Nella casa del GF Vip Elenoire Ferruzzi ha fatto discutere il pubblico e gli altri concorrenti per il modo in cui ha trattato Nikita Pelizon, colpevole secondo lei di voler conquistare Daniele Dal Moro (da cui la stessa Elenoire ha ammesso di essere attratta).

Nelle scorse ore sulla vicenda è intervenuto anche l’ex concorrente Marco Bellavia, che ha chiesto che la produzione del reality show prenda provvedimenti e squalifichi Elenoire Ferruzzi.

“Dopo quel che ho visto al GF Vip voglio sbilanciarmi e consigliare che Elenoire Ferruzzi venga squalificata. Il RISPETTO è la prima regola di una convivenza tra individui…”, ha scritto Bellavia in merito alla vicenda.