Eva Henger: “Dovrei serbare rancore a Peracchi per ciò che ha fatto a Mercedesz”

Eva Henger ha confessato alcuni retroscena sul suo rapporto con la figlia Mercedesz e il suo ex, Lucas Peracchi.

Eva Henger e sua figlia Mercedesz sono sempre state molto unite ma poi, quando la giovane modella si è fidanzata con Lucas Peracchi, hanno vissuto un lungo periodo di lontananza. Le due si sono riavvicinate anche a seguito del grave incidente d’auto avuto dalla Henger lo scorso aprile e oggi, a quanto pare, sono riuscite a ritrovare la serenità.

Eva Henger: il rapporto con la figlia Mercedesz

Eva Henger ha svelato alcuni retroscena sul suo rapporto con la figlia maggiore, Mercedesz Henger, con cui avrebbe ricominciato a sentirsi dopo l’addio di lei al personal trainer Lucas Peracchi. Secondo l’ex attrice Peracchi avrebbe la responsabilità di averle fatte allontanare ma lei stessa ha anche precisato di non essere capace di provare odio verso il ragazzo (con cui oggi Mercedesz non avrebbe più alcun rapporto).

“Non avrei ragione di rimpiangerlo, essendomi sempre dichiarata disposta a un riavvicinamento, lei però sì, me l’ha rivelato. Forse dovrei serbare rancore a Lucas Peracchi, il suo ex fidanzato, per aver alimentato il risentimento che Mercedesz nutriva nei miei confronti, però non ci riesco. Sono incapace di odiare”, ha confessato l’ex attrice.

L’incidente

Mercedesz ha fatto di tutto per recuperare un buon rapporto con sua madre e le è stata accanto quando lei ha avuto un grave incidente d’auto, lo scorso aprile.

Nell’incidente sono scomparse due persone e Eva Henger e suo marito Massimiliano hanno trascorso lunghi giorni in ospedale in attesa di riprendersi completamente dall’accaduto.