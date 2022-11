Eva Robin's, ospite della prima puntata di Belve, ha svelato di aver avuto un rapporto a tre Paolo Villaggio e la moglie.

Eva Robin’s, ospite della prima puntata di Belve, ha fatto una rivelazione su Paolo Villaggio e sua moglie. Stando al suo racconto, l’attrice era molto corteggiata dal collega e dalla consorte, tanto che l’hanno inseguita per tutta la Sardegna.

Eva Robin’s: la rivelazione su Paolo Villaggio e la moglie

Ospite della prima puntata di Belve, in onda martedì 1 novembre in seconda serata su Rai2, Eva Robin’s ha ripercorso tutta la sua vita. Dai primi passi nel mondo dello spettacolo al successo, passando per una rivelazione su Paolo Villaggio e sua moglie. Stando a quanto anticipato da Davide Maggio, Eva è stata parecchio corteggiata dal collega e dalla consorte perché avrebbero voluto avere un rapporto a tre.

Le parole di Eva Robin’s

La Robin’s ha dichiarato:

“Andai ospite a una sua festa, a un certo punto si sparge la voce che quella che nessuno notava c’aveva pure l’attrezzo… (…) Non si era innamorato di me, ma mi seguiva con la moglie, mi davano la caccia in Sardegna”.

Sembra che Eva, Villaggio e la consorte abbiano vissuto una notte di passione in terra sarda.

Eva Robin’s: da Villaggio all’abuso

Non solo bei ricordi, a Belve Eva ha parlato anche di un momento molto delicato della sua vita. Quando era soltanto un ragazzino di otto anni, è stata vittima di abuso. Nella stessa puntata della Robin’s, la conduttrice Francesca Fagnani ha intervistato anche Wanna Marchi.