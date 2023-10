Nove studenti sono rimasti intossicati in maniera lieve per una fuga di gas in un liceo di Milano.

Evacuato un liceo di Milano

Una fuga di gas nel liceo linguistico Artemisia Gentileschi di via Natta a Milano ha costretto i presenti ad evacuare la struttura.

Nove ragazzi fra i 18 e i 20 anni sono rimasti lievemente intossicati ma per fortuna sono in via di ripresa. Trasportati in ospedale, sono stati sottoposti alle dovute cure.

Rimane la paura per la potente esplosione che ha sconvolto la mattinata scolastica di oggi, 11 ottobre.

L’intervento dei vigili del fuoco nel liceo di Milano

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco poco dopo le 11.30, orario della chiamata.

Anche gli agenti della Questura e i sanitari del 118 sono arrivati nel liceo di Milano per verificare la situazione e capire cosa sia successo.

Oltre gli intossicati non ci sono stati altri disagi, dai primi accertamenti è emerso che la fuga di gas è stata provocata da un cantiere stradale che si trova a pochi passi dalla scuola.

Dopo aver accertato che questa era in sicurezza, gli alunni sono potuti rientrare nelle loro classi in sicurezza e proseguire con le lezioni. I tecnici intanto stanno lavorando per riparare la perdita alla conduttura e quindi evitare altre problematiche analoghe.

Un episodio che poteva avere un risvolto tragico per i ragazzi ma anche per gli stessi operai del cantiere, per fortuna la situazione non è degenerata.