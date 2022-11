Fuga di gas in casa: anziana ferita a seguito dell'esplosione

Fuga di gas in casa: anziana ferita a seguito dell'esplosione

Fuga di gas in casa: anziana ferita a seguito dell'esplosione

In provincia di Catania una fuga di gas ha causato una forte esplosione.

Una donna anziana è stata colpita e quasi per miracolo si è salvata. La palazzina ha riportato dei danni ma anch’essa è stata miracolata.

Fuga di gas in casa: anziana ferita a seguito dell’esplosione

La donna ha 90 anni e l’esplosione è avvenuta propria nella sua abitazione. L’anziana signora è residente in una palazzina liberty a Mascali, in provincia di Catania, poco distante dal Duomo cittadino. Il tutto è avvenuto prima delle 9.00 del mattino.

La 90enne si era recata in cucina per preparare la colazione, per la precisione il latte. Dopo aver acceso il gas è stata colpita dall’esplosione ed è letteralmente volata.

Le ferite della donna e le condizioni della palazzina

Sul posto sono giunti immediatamente i vigili del fuoco, i sanitari del 118, la polizia locale, i carabinieri ed i volontari di protezione civile del Noes. La donna è stata soccorsa e, come si apprende dal quotidiano La Sicilia, fortunatamente ha riportato solo delle ferite lacero contuse agli arti inferiori.

L’appartamento e la palazzina hanno subito dei danni evidenti, tuttavia non sono eccessivi.