I Vigili del fuoco di Pordenone stanno scandagliando il lago di Barcis alla ricerca di tracce degli ex fidanzati scomparsi. La località si trova lungo l’itinerario che l’auto dei ragazzi ha seguito nella notte tra sabato e domenica.

Ex fidanzati scomparsi, in azione i sommozzatori: si cerca nel lago di Barcis

Continuano le ricerche di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, che ora risulta indagato per tentato omicidio. Da sabato 11 novembre non si hanno notizie dei due ex fidanzati. Vigili del fuoco e carabinieri hanno concordato le aree da battere palmo a palmo, con cani molecolari e sommozzatori pronti a entrare in azione nel caso di tracce rilevanti. Intanto, pompieri e volontari della Protezione civile hanno mappato il territorio. Le ricerche da parte degli uomini del Soccorso alpino di Sesto Pusteria sono concentrate in Val Fiscalina, uno dei luoghi di accesso alle Tre Cime di Lavaredo, località molto conosciuta a Filippo per la sua passione per la montagna. Non è escluso che i due ex fidanzati siano andati in Austria. I Vigili del fuoco di Pordenone stanno invece scandagliando il lago di Barcis alla ricerca di tracce. La località sarebbe stata scelta non in base ad elementi precisi, ma perché si trova lungo l’itinerario seguito dai ragazzi in macchina. .

Ex fidanzati scomparsi: le ricerche lungo l’itinerario

I dispositivi di lettura targhe hanno immortalato la macchina lungo la strada pedemontana a Caneva, a Polcenigo e poi nella stazione turistica del Piancavallo, a 1.300 metri di quota. La successiva fotografia è stata scattata all’uscita delle gallerie tra Erto e Casso e Longarone, nel Bellunese, non lontano dalla diga del Vajont, per cui le ricerche si concentrano sul lago di Barcis. Sul posto, assieme alle squadre speleo-alpino-fluviali, ci sono anche i sommozzatori. Secondo quanto riportato dall’Ansa, analoghi campi base saranno allestiti in altre aree lungo il percorso dell’utilitaria dove esistono corsi d’acqua o dirupi molto profondi. Altre ricerche sono in corso nei territori dei comuni di Sesto, San Candido e Dobbiaco da parte dei carabinieri, Guardia di finanza e delle altre sezioni pusteresi del Soccorso alpino.