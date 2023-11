Nuovi indizi sul caso degli ex fidanzati scomparsi. Ci sarebbe un buco di un’ora negli itinerari della Punto nera guidata da Filippo Turetta. Sono anche stati trovati dei capelli sull’asfalto.

Ex fidanzati scomparsi: il buco di un’ora negli itinerari

Emergono nuovi indizi sul caso dei due ex fidanzati scomparsi in Veneto. Sono spuntati due buchi temporali. Un’ora in tutto che non torna nella ricostruzione della scomparsa di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta. Cosa è successo alla Punto nera guidata dal 22enne in quell’ora persa nella notte tra sabato 11 e domenica 12 novembre? Il primo buco nero, come riportato dal Gazzettino, è nella zona di Cidel Miranese, quando l’auto avrebbe percorso la strada che va da una telecamera nella zona industriale a Fossò, alle 23.30, a un varco Targasystem a Scorzè. La Punto ha impiegato più dei venti minuti necessari e gli investigatori stanno cercando di capire per quale motivo.

Ci sono anche due ore tra la diga del Vajont e Pelo, tempo di percorrenza massima 80 minuti. Cosa è accaduto nei 40 minuti in più? Il mistero è sempre più fitto e con il passare dei giorni aumenta la paura per la sorte di Giulia. Le ricerche continuano senza sosta in provincia di Venezia, tra Riviera e Miranese, di Treviso, nella zona di Zero branco, in Friuli, tra il Vajont e il lago di Barcis, e in provincia di Belluno, tra Palafavera e Cansiglio.

Ex fidanzati scomparsi: il possibile indizio dei capelli ritrovati

L’auto è poi scomparsa nel nulla dopo l’ultimo aggancio, avvenuto domenica 12 novembre, a Ospitale. Nei boschi intorno alla zona stanno andando avanti le ricerche. Nell’area industriale di Fossò, come riportato dalla Repubblica, sono stati trovati dei capelli sull’asfalto, proprio dove i carabinieri hanno rilevato anche delle tracce di sangue, che sono finite sotto la lente dell’esame del Dna. Smentita, invece, la notizia del ritrovamento di un brandello di stoffa sull’argine di un fiume. Intanto, non si hanno avuto più notizie della Punto nera.