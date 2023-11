Elena, la sorella di Giulia Cecchettin, scomparsa insieme all’ex fidanzato Filippo Turetta, ha raccontato che i due litigavano tanto. La giovane ha ammesso che non le piaceva l’ex della sorella.

Ragazzi scomparsi a Venezia, la sorella di Giulia: “Litigavano tanto”

Le ricerche di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, ex fidanzati di 22 anni scomparsi da Vigonovo, in provincia di Venezia, dopo aver cenato insieme, continuano senza sosta. Elena Cecchettin, sorella di Giulia, ha rivelato qualche dettaglio a La vita in diretta. “Quando domenica mattina, papà mi ha chiesto se avevo sentito Giulia mi è caduto il mondo addosso: ho subito pensato al peggio” ha dichiarato la giovane. “Possono aver litigato perché magari lui ha visto qualcosa sul suo telefono, so che glielo controllava” ha spiegato la sorella di Giulia. “A me lui non piaceva. Litigavano tanto, soprattutto dopo la chiusura del rapporto” ha aggiunto. I due erano stati fidanzati alcuni mesi ed erano rimasti in contatto nonostante la loro relazione fosse finita ad agosto. Sono scomparsi l’11 novembre a bordo della Fiat Grande Punto nera di lui. Entrambe le famiglie hanno lanciato appelli per ritrovarli.

Ragazzi scomparsi a Venezia: le indagini

L’ultimo avvistamento della targa della macchina risale alle 9.07 di domenica 12 novembre nei pressi della località Ospitale, sulla 58 di Alemagna, nella direzione da Cortina a Dobbiaco. Lunedì mattina, 13 novembre, alle 7 sono state trovate delle chiazze di sangue nella 5/A Via della zona industriale. Sabato sera, alle 23.30, la telecamera di un sistema di videosorveglianza ha documentato il passaggio della Fiat Punto nella zona, ma non è ancora chiaro se quelle chiazze di sangue siano riconducibili ai due ex fidanzati.

Una testimonianza è arrivata da un vicino di casa dei Cecchettin, che alle 23.15 di sabato ha visto l’auto ferma a pochi metri dall’abitazione di Giulia e ha sentito urla simili ad un litigio. Ha visto anche l’uomo spingere con violenza la ragazza all’interno dell’auto. Ha contattato le forze dell’ordine, ma quando sono arrivati gli agenti l’auto si era già allontanata. Giulia avrebbe dovuto laurearsi oggi, giovedì 16 novembre, a Padova, ma di lei e Filippo non c’è nessuna traccia. “Fino a prova contraria, per noi sono vivi” ha dichiarato un investigatore.