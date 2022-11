Ex volto di Uomini e Donne ricoverato in ospedale: "Non riuscivo a parlare"

Ex volto di Uomini e Donne ricoverato in ospedale: "Non riuscivo a parlare"

Ex volto di Uomini e Donne ricoverato in ospedale: "Non riuscivo a parlare"

Una ex dama di Uomini e Donne è stata portata d'urgenza d'ospedale a causa di un improvviso malore. Tutto quello che c'è da sapere.

L’ex colto di Uomini e Donne Luisa Monti ha svelato via scoail di esser stata portata d’urgenza in ospedale per una sospetta sincope.

Luisa Monti in ospedale

A poche settimane dal suo attesissimo matrimonio con Salvio Calabretta, l’ex dama di Uomini e Donne Luisa Monti è stata ricoverata in ospedale. La donna ha affermato che l’ambulanza l’avrebbe portata d’urgenza al nosocomio per una sospetta sincope: Luisa infatti non riusciva a muoversi o a parlare. Lei stessa ha comunque cercato di tranquillizzare i suoi fan affermando: “Stamattina ci siamo presi un bello spavento, Salvio soprattutto.

Da quello che mi hanno raccontato, io non riuscivo più a parlare, non riuscivo più a muovermi e mi hanno portato con il 118 qui in ospedale. Ho fatto la tac e tutti gli accertamenti. Si presume che io abbia avuto una sincope”, ha detto.

In tanti tra i suoi fan sono in attesa di saperne di più sulle sue condizioni e le hanno fatto i loro auguri per una pronta guarigione.

Luisa Monti dovrebbe convolare a nozze con Salvio Calabretta il prossimo 7 dicembre, e in tanti sperano che per allora l’allarme sia rientrato e che le sue condizioni siano migliori.

Per il momento sulla vicenda non è dato sapere di più e attraverso i social Luisa si è limitata a tranquillizzare i fan sul suo stato di salute attuale. I medici dovranno farle sapere quale terapia seguire per casi come questo.