Uomini e Donne: Luisa Anna Monti rinvia le nozze con Salvio dopo la scoperta del tumore al seno

In un’intervista a "Uomini e Donne Magazine", Luisa Anna Monti ha parlato della sua battaglia contro il cancro e delle nozze rinviate con Salvio Calabretta

L’ex dama Luisa Anna Monti avrebbe dovuto sposare Salvio Calabretta questa estate, dopo circa due anni di relazione dalla loro conoscenza a Uomini e Donne. Purtroppo però la donna ha recentemente scoperto di avere un cancro al seno, pertanto anche le nozze sono state rinviate dando la priorità alle cure.

Luisa Anna Monti parla della malattia

“È come se stessi camminando sui carboni ardenti”, ha raccontato Luisa Anna al magazine del popolare programma di Maria De Filippi. “Ho da poco scoperto di avere un tumore al seno e sono in attesa che mi chiamino dall’ospedale […] per l’operazione. Entrambi i miei genitori sono morti di cancro […] e io stesso ho avuto anni fa un tumore maligno alla tiroide. Per questo faccio molta prevenzione e qualche settimana fa da una mammografia in tomo sintesi e dopo un’ecografia dove è venuto fuori che sono affetta da un carcinoma maligno al seno […].

Se non avessi fatto questi controlli ogni sei mesi, non mi sarei accorta di nulla”.

Intenzionata a lottare con coraggio, l’ex protagonista del Trono Over del dating show mariano ha comunque assicurato che non lascerà che la malattia prenda il sopravvento.

“Salvio è premuroso e protettivo. Piange insieme a me e mi sostiene in tutto. Quando mi assento, immediatamente cerca di farmi riprendere. Si mette a parlare delle nozze e del viaggio che ci regaleremo. Averlo incontrato è stata una grande fortuna”.