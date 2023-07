EXIT Festival 2023: 5 artiste da non perdere

Novi Sad, la seconda città più grande della Serbia, ospita annualmente uno degli eventi musicali più conosciuti e frequentati di tutta Europa: il festival EXIT. Anche quest’anno non fa eccezione alla tradizione e, dal 6 al 9 luglio, la kermesse serba presenta una lineup straordinaria, composta da artisti provenienti da tutto il mondo e dei più disparati generi musical. La location mozzafiato, situata nel cuore della Fortezza di Petrovaradin, è un maestoso punto di riferimento collocato sulla riva destra del Danubio. Ma non è certo per l’architettura che decine di migliaia di visitatori stranieri raggiungono ogni luglio Novi Sad: l’edizione di quest’anno di EXIT festival promette un’esperienza multi-genere indimenticabile, con migliaia di artisti ad esibirsi su oltre 40 palchi.

Alcuni nomi? Nel corso dei quattro giorni, il palco principale Gorki List di EXIT Festival accoglierà alcuni dei più grandi artisti che hanno definito interi generi musicali, dallo electro-punk all’hip-hop e oltre, con The Prodigy, Skrillex, Dimitri Vegas & Like Mike, Alesso, Sofi Tukker, Epica, Viagra Boys, Chase & Status e Mahmut Orhan a guidare la stellare line-up.

La sorpresa per gli appassionati per il giorno di chiusura del festival, il 9 luglio, sarà dedicata alla celebrazione dei 50 anni di storia dell’hip-hop, con le leggende Wu-Tang Clan e Onyx, in compagnia di una nutrita compagine di artisti rap provenienti dell’area balcanica.

La maestosa Dance Arena darà il via alle danze con uno straordinario concept tutto al femminile, riunendo le donne più potenti della scena della musica elettronica mondiale: Nina Kraviz, Amelie Lens e Indira Paganotto, per una delle line-up techno più forti di sempre.

E, a proposito di concept al femminile, vista la imponenza della lineup di EXIT e dei suoi 40 palchi, abbiamo selezionato 5 artiste donne da non perdere che si esibiranno al festival serbo.

Tijana T

Doveroso iniziare da una padrona di casa: Tijana T è un’esponente della scena elettronica serba ma conosciuta in tutto il mondo. La sua padronanza di uno stile techno a predominanza acid con elementi di breakbeat, house, electro e synth-rock ha fatto ballare i fan di tutto il mondo: dal Berghain a The Bunker NYC, passando per le sue famigerate Boiler Room. Pochi giorni dopo EXIT, Tijana T farà visita a Tilburg, nei Paesi Bassi, per il decennale di un altro iconico festival, il Draaimolen. Tijana T è nota per i suoi dj-set infuocati, più che per le sue produzioni, anche se vanta alcuni remix esclusivi di Luke Black, Spencer Parker e Beroshima.

Amelie Lens

Amelie Lens ha rapidamente conquistato un posto di rilievo tra le DJ più celebrate nel panorama della musica elettronica. Sin dal suo esordio su Lyase, l’artista proveniente dal Belgio ha dimostrato straordinarie capacità, evento dopo evento, brano dopo brano, portando il suo sound techno su alcune delle principali scene mondiali. Da festival di fama internazionale come il Sónar Festival, il Time Warp, il Movement Detroit ad Awakenings, Amelie Lens ha saputo catturare l’attenzione del pubblico con la sua vitalità e il suo fascino unici. La sua abilità nel mixaggio si fonde in modo armonioso con le sue doti in studio, avendo prodotto diverse tracce di successo pubblicate su etichette prestigiose come Second State dei Pan Pot, Drumcode di Adam Beyer e persino sulla sua label LENSKE. Ciò che contraddistingue Amelie è la sua attenzione minuziosa per ogni dettaglio, un aspetto che ha caratterizzato ogni singolo passo della sua carriera fino a oggi. I suoi potenti e coinvolgenti ritmi techno hanno reso evidente il suo impressionante successo ottenuto negli ultimi anni. Non sorprende quindi che ogni evento che porta il suo nome sia sempre sold-out, incluso il suo party concept EXHALE.

8Kays

Originaria della capitale ucraina, Kiev, Iryna Shvydka, conosciuta anche come 8Kays, ha concentrato la sua energia sulla produzione musicale, considerandola parte integrante e fondamentale della sua traiettoria artistica. Attualmente, il curriculum di 8Kays include prestigiosi festival e spettacoli in club di tutto il mondo, tra cui Tomorrowland in Belgio, OffWeek in Spagna, EDC negli Stati Uniti, Printworks nel Regno Unito, Watergate in Germania e molti altri. Il suo brano “Morning After The Rave”, pubblicato da Afterlife, ha lasciato il segno in numerosi festival e intime performance nei club, affermando l’alto standard sonoro che 8Kays si è posta come obiettivo da raggiungere: per gli appassionati di musica elettronica classica, da non perdere la sua performance con l’Orchestra Filarmonica di Karkhiv, realizzata un mese prima dell’inizio della guerra.

Anetha

Anetha è una figura di spicco nella nuova generazione di DJ francesi ispirati all’EBM, alla trance, all’elettro e alla musica techno degli anni ’90. Nel campo della produzione musicale, Anetha ha pubblicato più di 30 tracce che hanno lasciato un segno indelebile nell’industria. Nel 2015 ha pubblicato un EP su Work Them Records, seguito da altri due EP su Blocaus Series nel 2016 e nel 2018. Nel 2020, Anetha ha lanciato un nuovo progetto chiamato Mama loves ya, un’agenzia che si pone come una vera e propria famiglia, aiutando gli artisti emergenti a crescere e concentrarsi sulla musica. Oltre alla sua attività artistica, Anetha utilizza la sua voce per aumentare la consapevolezza sull’ecologia e sull’impatto ambientale, in particolare nella scena della musica elettronica.

Desiree

Nata in Sudafrica, Desiree si è guadagnata una solida reputazione nella scena musicale grazie alla sua straordinaria capacità di combinare sapientemente una vasta gamma di stili nei suoi entusiasmanti DJ set. Sebbene l’imprinting dell’artista sia fortemente caratterizzato da influenze africane, i suoi set toccano molti generi e sono caratterizzati da una grande versatilità. Oltre alle doti nel mixaggio, Desiree si è anche dedicata alla produzione musicale. Nel giugno 2022, ha pubblicato il suo EP di debutto intitolato “Femme Tech”, pubblicato su Bae Electronica di Jackie Queens. Questo lavoro ha rappresentato un punto di svolta nella sua carriera, mostrando al mondo la sua creatività e la sua capacità di creare sonorità coinvolgenti e innovative. Inoltre, DESIREE ha realizzato un remix del brano “Pussy Power” di Keinemusik (feat. Nomi Ruiz), dimostrando ancora una volta la sua abilità nel reinterpretare le tracce e conferirgli la sua inconfondibile firma sonora.