Fa fare un finto vaccino alla figlia 12enne: il giudice sospende la patria potestà

Padre del Bellunese aveva fatto fare un finto vaccino alla figlia 12enne a Marina di Ravenna: il giudice gli sospende temporaneamente la patria potestà

Aveva fatto fare un finto vaccino alla figlia 12enne ed ora il giudice gli sospende in via temporanea la patria potestà: un uomo della provincia di Belluno a fine 2020 contattò un medico ravennate compiacente per una falsa somministrazione Pfizer ed un certificato vaccinale illegale ma la sua ex moglie denunciò il fatto e fece scattare anche le indagini che portarono all’arresto del medico.

Finto vaccino alla figlia: dal Bellunese a Marina di Ravenna dal medico compiacente

Secondo quanto rubricato l’indagato aveva portato la figlia 12enne da un medico compiacente a Marina di Ravenna. La misura in questione fonda su temi “anche e anzitutto in materia di salute”. Da questo punto di vista è atteso anche un pronunciamento del Tribunale dei Minori di Venezia sulla ragazzina.

Attesa una decisione di merito del Tribunale dei Minori di Venezia e il ricorso della madre

La decisione di merito verrà presa dopo aver ascoltato i genitori.

E di essi proprio la madre della 12enne aveva sporto ricorso per mezzo dell’avvocatessa bellunese Federica Balcon.

La procura e l’arresto del camice bianco, con il padre della 12enne indagato in concorso

Da quel ricorso era stato stralciato il materiale presuntivo con cui il 10 novembre scorso il sostituto ravennate Angela Scorza aveva chiesto ed ottenuto l’arresto del medico 64enne Mauro Passarini ed il sequestro di 191 Green Pass di altrettanti pazienti vaccinati.

Dal canto suo il padre della ragazzina era stato indagato per falso in concorso ed è rappresentato dall’avvocatessa Silvia Brandolini.