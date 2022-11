Fabio Volo è single: le prime parole dopo l'addio alla moglie

Lo scittore Fabio Volo ha parlato per la prima volta della fine della sua unione con Johanna Maggy, madre dei suoi due figli.

Fabio Volo: la separazione

Fabio Volo ha rotto il silenzio sulla sua separazione da Johanna Maggy. I due si sono lasciati due anni fa ma l’attore e scrittore ha preferito parlarne solo ora, svelando alcuni retroscena sulla sua vita da padre single: “Sono meglio come papà, cosa che non sapevo prima di separarmi. Sono più bravo. Perché ci sono solo io. È vera la cosa che è diminuita la quantità ma è aumentata la qualità”, ha detto.

Non è dato sapere perché i due si siano separati e Fabio Volo per il momento si è limitato a confermare di non aver trovato un nuovo amore che, nel caso arriverà, sarà pronto ad accogliere a braccia aperte. Lui e Johanna sono rimasti in buoni rapporti per il bene dei loro figli, che oggi fanno la spola tra le case dei due genitori.

“I bambini stanno una settimana con me e una settimana con lei, durante quella settimana un giorno stanno con me e un giorno stanno con lei.

Non ho mai tradito Johanna. Le sono sempre stato fedele. Non pensavo di lasciarmi, e che mi sarei trovato single. Quando è arrivato il momento “forse è meglio se ci lasciamo”, dei due ero quello più spaventato”, ha ammesso Volo. I due sono stati insieme per quasi 10 anni ed erano stati presentati da un’amica comune a New York, nel 2011. Il loro era stato un vero e proprio colpo di fulmine e in tanti tra i fan sono rimasti stupiti nell’apprendere la notizia della loro rottura.