Fabrizio Corona contro Francesca Fagnani: "Tv fatta male"

Fabrizio Corona non ha gradito l'intervista di Giacomo Urtis a Belve e via social si è scagliato contro il programma.

A quanto pare Fabrizio Corona non ha affatto gradito quanto emerso durante l’intervista di Giacomo Urtis a Belve (dove tra le altre cose il chirurgo dei vip ha confessato di aver avuto una liaison proprio con lui). In queste ore infatti l’ex Re dei paparazzi si è scagliato contro la conduttrice del programma, Francesca Fagnani.

Fabrizio Corona contro Francesca Fagnani

Fabrizio Corona non deve aver affatto gradito quanto emerso dalle prime clip di anticipazione alla nuova puntata di Belve, a cui è stato ospite anche il chirurgo dei vip Giacomo Urtis. L’ex Re dei paparazzi si è scagliato contro la conduttrice del programma via social e ha scritto: “Quella televisione fatta male piena di cliché in voga nei social e basata sul virgolettato. Quella televisione che sconfina sempre nell’uso e nell’abuso della metafora del s*sso come unico contenuto valido per alzare lo share. Tutto questo è cabaret caricaturale, non certo giornalismo. È divertente eh, ma è più trash dei teatrini di Sanremo…”.

Stando a quanto emerso dalla clip che vedeva protagonista Urtis, lui e Fabrizio Corona avrebbero vissuto una sorta di liaison sentimentale e si sentirebbero ancora oggi. “Sicuramente ero invaghito”. ha dichiarato il chirurgo dei vip, che alla domanda di Francesca Fagnani in merito al suo amore per Corona ha anche aggiunto: “Ti dirò… di sì. Ancora adesso. Ci sentiamo tutti i giorni, anche ieri sera”,