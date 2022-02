Fabrizio Corona commenta il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi: la frecciatina dell'ex re dei paparazzi.

Il divorzio imminente tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua a far discutere. Dopo che la notizia si è diffusa a macchia d’olio, anche Fabrizio Corona ha commentato la cosa, lanciando una frecciatina alla “caciottara” del suo cuore.

Fabrizio Corona: il divorzio tra Totti e la Blasi

Fabrizio Corona e Ilary Blasi non sono mai andati d’accordo: questa, ormai, è cosa risaputa. Lo scontro che hanno avuto tempo fa, in diretta al Grande Fratello Vip, è stata la prova che tra loro c’erano vecchi attriti mai risolti. In quella occasione, la conduttrice romana lo aveva accusato di aver fatto uscire uno “scoop” a pochi giorni dal suo matrimonio con Francesco Totti. Ilary era incinta del primo figlio e stava per giurare amore eterno al suo uomo, quando Corona ha pubblicato gli scatti del calciatore con una presunta amante.

Chiamato al Grande Fratello Vip per un confronto con l’ex fidanzata Silvia Provvedi, Fabrizio e la Blasi hanno regalato ai telespettatori uno show trash indimenticabile. A distanza di anni da quel momento, l’ex re dei paparazzi non poteva restare indifferente davanti alla notizia del divorzio del Pupone.

La frecciatina di Corona

In un primo momento, Fabrizio si è limitato a condividere su Instagram un articolo sul divorzio, aggiungendo la parola “sussurri“.

In seguito, ha ritirato fuori il video di una sua ospitata a Verissimo, dove parlava proprio della sua lite con Ilary. “C’è stato un processo in cui sono stato assolto. Io e Francesco totti siamo così (gesto per indicare uniti, ndr). Vuoi sapere chi ha fatto il tramite? Maurizio Costanzo. Ma lei (Ilary, ndr) che ne sa? Non se la deve prendere con me, ma con suo marito. Non con quello che le ho fatto io 13 anni fa.

Io facevo un mestiere, era il mio lavoro“, dichiarava Corona a Silvia Toffanin. L’ex re dei paparazzi, molto probabilmente, ha condiviso il vecchio filmato per dimostrare che, all’epoca, aveva ragione da vendere.

Divorzio Totti-Blasi: nonostante tutto, spiace

Dopo aver sganciato la frecciatina, più alla Blasi che a Totti, Fabrizio ha comunque fatto una confessione da non sottovalutare. Ha condiviso una foto di Francesco e Ilary e ha aggiunto:

“Comunque spiace per i figli”.

Per il momento, i diretti interessati non hanno commentato la notizia del divorzio. La conduttrice si è limitata a condividere una Stories decisamente ambigua.