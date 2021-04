Fabrizio Corona, il primo messaggio dopo aver lasciato il carcere: l’uomo impiccato

Dopo aver lasciato il carcere di Monza sui canali social di Fabrizio Corona è apparso il suo primo messaggio: una citazione di Fedor Dostoevskij.

I legali di Fabrizio Corona hanno fatto sapere che l’ex Re dei paparazzi ha lasciato il carcere di Monza e che farà ritorno agli arresti domiciliari. Sui canali social di Corona è stata pubblicata l’immagine dell’ombra di un uomo impiccato ed è stato riportato uno stralcio di una lettera scritta da Dostoevskij durante la sua condanna a morte.

Fabrizio Corona: il rilascio

Ancora una volta Fabrizio Corona ha lasciato il carcere per fare ritorno agli arresti domiciliari: nelle ultime ore il Tribunale di Soreglianza ha accettato la richiesta avanzata dai legali dell’ex Re dei paparazzi, che da settimane chiedevano che Corona potesse scontare il resto della sua pena presso il suo domicilio. Nell’annunciare la notizia sui canali social dell’ex Re dei paparazzi sono state postate l’immagine dell’ombra di un uomo impiccato e la lettera scritta da Fedor Dostoesvkij al fratello dopo la sua condanna a morte (e prima della grazia da lui ricevuta).

Fabrizio Corona ha sempre detto di essere “pronto a morire” pur di far valere le proprie ragione e non fare ritorno in carcere. Alcune settimane fa l’ex Re dei paparazzi aveva iniziato lo sciopero della sete e della fame in segno di protesta per la revoca del suo differimento pena.