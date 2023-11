Fabrizio Corona, l'indiscrezione su due ex volti del GF Vip: "Si sono lasciati"

Secondo i rumor in circolazione (riportati dall’ex Re dei paparazzi Fabrizio Corona) sarebbe giunta al capolinea la storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, insieme da oltre tre anno.

Giulia Salemi e Pierpaolo: la rottura

Secondo i rumor in circolazione Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sarebbero detti addio e, stando a quanto riferito da Fabrizio Corona, nei prossimi giorni l’ex velino lascerà definitivamente la casa condivisa con l’influencer italopersiana.

“Finalmente e con grande gioia annunciamo la fine della relazione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Alleluia!”, ha fatto sapere l’ex Re dei paparazzi, e ancora: “Si sono lasciati e il povero Pierpaolo, entro settimana prossima, lascerà quella finta casa, covo di un amore che non è mai esistito realmente, se non per formare quelle famose coppie che uniscono nomi e cognomi che oramai vanno di moda, facendo hype e portando molto lavoro, pur essendo così effimere da spegnersi con un soffio d’aria”.

Al momento né Giulia Salemi né Pierpaolo hanno confermato o smentito la notizia, e in tanti si chiedono se lo faranno. I due fanno coppia fissa da ormai oltre 3 anni, e Giulia ha anche stretto un importante legame con Leo, il figlio che Pierpaolo ha avuto insieme alla sua ex, Ariadna Romero. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi?