Fabrizio Corona, nuova frecciatina in tv a Ilary Blasi: “La madre mi portava le sue foto senza veli”

Fabrizio Corona ha scagliato una frecciatina in diretta tv contro Ilary Blasi, con cui aveva litigato al GF Vip nel 2018.

Ospite al Peppy Night Fest Fabrizio Corona si è scagliato contro alcuni personaggi televisivi tra cui Ilary Blasi, con cui aveva avuto un acceso scontro in diretta tv qualche anno fa.

Fabrizio Corona contro Ilary Blasi

“La differenza tra me e tutti gli altri personaggi dello spettacolo è questa.

Se vado in qualsiasi trasmissione, se viene chiunque dello spettacolo, io so dirti davvero chi è, da dove viene e perché. Questo è il mio mestiere. Questi personaggi li ho inventati tutti io”, ha dichiarato Fabrizio Corona ospite al Peppy Night Fest su Canale 21. L’ex Re dei paparazzi a seguire ha scagliato una frecciatina contro alcuni dei personaggi tv che, a suo dire, avrebbe “inventato lui”: “La Gregoraci? L’ho fatta fidanzare io con Briatore.

Ilary Blasi? A 16 anni veniva con sua madre che mi portava il book con le sue foto nuda”, ha detto. Lui e la moglie di Francesco Totti si sono scagliati l’uno contro l’altra durante una diretta del GF Vip, nel 2018, quando Ilary Blasi gli fece persino togliere l’audio dal microfono. Corona, a quanto pare, se l’è legata al dito.

Fabrizio Corona: i rapporti con le ex

Nel corso dell’intervista al Peppy Night Fest Fabrizio Corona si è confessato anche a proposito del suo rapporto con il potere e con le donne e ha dichiarato che alcune delle sue ex famose “sarebbero ancora innamorate di lui”. Tra queste ovviamente non potevano mancare Belen Rodriguez e la showgirl Nina Moric, madre di suo figlio Carlos Corona: “Con Belen Rodriguez? Sono in ottimi rapporti (…) Nina è croce e delizia, ma rimane sempre la madre di mio figlio (…) Asia Argento? Nella nostra follia, ci siamo trovati e abbiamo condiviso un momento della nostra pazzia”.

Fabrizio Corona: il potere

Nonostante abbia trascorso alcuni anni in carcere e abbia dovuto affrontare lunghi e travagliati processi Fabrizio Corona ha affermato di non essere pentito della condotta avuta in passato: “Gli errori, secondo me, non li ho fatti. Esiste questa parola: hybris. È un’ubriacatura di potere. Quando arrivi a trent’anni e dal niente sei riuscito a comandare, fare soldi, avere il mondo in mano, quando non hai amici e sei solo contro il potere, ti metti contro i potenti e poi te la fanno pagare. Perché sono stato solo contro il potere. Gli unici errori che ho fatto nella mia vita: volere tutto e subito. Ma non cambierei niente. Rifarei anche i sei anni di galera che ho fatto”, ha dichiarato.