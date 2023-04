Facchinetti, la convivenza con la sorella: "Mesi infernali"

Alessandra Facchinetti ha svelato per la prima volta come sarebbero andate le cose tra lei e suo fratello Francesco durante la loro convivenza.

Alessandra Facchinetti, sorella maggiore di Francesco Facchinetti, ha svelato alcuni retroscena sulla sua convivenza “forzata” con il noto ex dj.

Francesco Facchinetti: la convivenza con la sorella

A sorpresa Alessandra Facchinetti, designer di moda e figlia maggiore di Roby Facchinetti, ha svelato di aver dovuto convivere in passato con suo fratello Francesco e ha anche ammesso che la loro convivenza – durata alcuni mesi – sarebbe stata per lei un inferno.

“Io mi sono trasferita da Bergamo a Milano per frequentare l’istituto Marangoni. Intorno al 2003-2004. Ero già da Gucci. Francesco cominciava come dj e da Como veniva spesso in città. Presa da un impeto folle ho proposto a Rosaria: lo tengo io. Che ideona. Io arrivavo a casa e trovavo gente ovunque, Francesco rientrava a tutte le ore e voleva chiacchierare anche se la mia sveglia suonava all’alba”.

I due fratelli si vorrebbero un gran bene ma, nel caso della convivenza, Alessandra ha rivelato di essersi vista costretta a mettere suo fratello alla porta: “L’ho messo alla porta. Poi lo adoro, per carità, come adoro tutti i miei fratelli. Quando ci troviamo per le rimpatriate siamo quasi trenta persone”, ha dichiarato. Francesco Facchinetti ha in tutto quattro fratelli e con ciascuno di loro ha uno splendido legame.