Faccia a faccia cruciale, il 3 novembre primo incontro fra Meloni e von der Leyen

L'annuncio del portavoce Eric Mamer sul faccia a faccia cruciale: il prossimo 3 novembre primo incontro fra Giorgia Meloni ed Ursula von der Leyen

Un faccia a faccia cruciale per le sorti dell’Italia e per il suo assetto in Europa, il 3 novembre ci sarà primo incontro fra Giorgia Meloni ed Ursula von der Leyen. La neo premier e la presidente della Commissione parleranno a Bruxelles dei temi del momento e lo faranno per la prima volta in veste ufficiale da quando von der Leyen aveva paventato addirittura la vittoria proprio della coalizione che Meloni guida.

Primo incontro fra Meloni e von der Leyen

Il primo incontro importante per il governo di Giorgia Meloni sarà dunque per la giornata di giovedì 3 novembre a Bruxelles. In quella sede ed in quel frangente la premier incontrerà la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Meloni lo farà “nel corso della sua prima visita da quando ha iniziato il suo mandato”.

Tutti gli appuntamenti della neo premier

Chi lo dice? Proprio il portavoce di von der Leyen, Eric Mamer. Intanto, come spiega Libero, “lunedì 7 e martedì 8 novembre la premier andrà in Egitto, per il vertice del Cop27 a Sharm el-Sheikh”. Subito dopo un altro apputamento cruciale: il 15 e 16 novembre Meloni parteciperà al G20 a Bali. Il 3 novembre la premier incontrerà anche il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. Poi nel pomeriggio è previsto un summit con la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola.