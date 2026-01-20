I genitori e la piccola si stavano recando presso una struttura alberghiera quando sono stati sorpresi dalla tempesta di neve.

Tragedia sfiorata sull’Etna, dove tre turisti svizzeri, tra cui una bambina di soli 4 anni, sono rimasti bloccati nella bufera di neve. Tempestivo l’intervento della Guardia di Finanza di Catania,

Etna, famiglia (con bambina di 4 anni) rimane bloccata nella bufera di neve

La neve è senza dubbio bellissima da vedere ma bisogna sempre prestare la massima attenzione, in quanto rimanere bloccati in una tempesta di neve può essere anche fatale.

Una famiglia di turisti svizzeri è proprio rimasta bloccata in una tempesta di neve sull’Etna, nei pressi dei Crateri Silvestri. La famiglia, composta dai genitori e dalla loro bimba di soli 4 anni, si stavano recando in una struttura alberghiera nei pressi, quando sono rimasti intrappolati nella bufera. A lanciare l’allarme il titolare dell’hotel, contattato proprio dai clienti spaventati perché la propria vettura era rimasta intrappolata nella neve.

A intervenire in soccorso della famiglia di turisti svizzeri rimasta intrappolata nella bufera di neve i militari della stazione del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi. Nonostante le condizioni metereologiche avverse, i soccorritori sono riusciti a raggiugere la famiglia e a metterli in salvo. I tre turisti presentavano segni inziali di ipotermia ma nessuno di loro necessitava di interventi medici urgenti.