Una coppia britannica, con tre figli, ha deciso di vendere tutto e trasferirsi a Bali, in Indonesia. Hanno deciso di cambiare completamente la propria vita, per sfuggire allo stress quotidiano.

Famiglia vende tutto e si trasferisce a Bali: “Basta vivere solo per lavorare”

Una coppia britannica con tre figli ha raccontato di aver deciso di vendere tutto e trasferirsi a Bali, in Indonesia. “Eravamo stanchi di vivere solo per lavorare” hanno dichiarato. I protagonisti sono Matt Dearing, 36 anni, e Carlie Donnelley, 35 anni. Stavano meditando da tempo di lasciare il Regno Unito per sfuggire allo stress quotidiano. I due genitori si sono resi conto che trascorrevano sempre meno tempo con i figli di sette, quattro e un anno, e sempre di più sul luogo di lavoro per avere un’indipendenza economica. Dopo aver cercato altre soluzioni in Europa, alla fine si sono convinti a trasferirsi in Asia per via delle ottime possibilità economiche.

“Nel Regno Unito ero arrivato al punto in cui non passavo più di un’ora coi miei figli prima di andare a dormire” ha raccontato Dearing. “Il mio obiettivo principale era quello di essere economicamente indipendente. Qualcosa che ho fatto negli ultimi 10 anni arrivando a lavorare 10 ore al giorno sei giorni alla settimana e a volte anche sette ma mi sono reso conto che nemmeno così ci sarei riuscito” ha aggiunto.

Famiglia vende tutto e si trasferisce a Bali: la coppia ha deciso di cambiare vita

A novembre dello scorso anno la coppia ha venduto la casa, ricavando ben 365.000 sterline, ovvero circa 423.000 euro, e ha deciso di ricominciare a Bali. Hanno trovato in affitto una grande casa a soli 190 euro al mese e comprato un appezzamento di terreno dove contano di poter costruire la loro casa e altre da affittare. “Tutti ci chiamavano pazzi ma abbiamo trovato l’oro: la libertà di fare quello che vogliamo con i bambini. Ho sempre sognato di portarli a scuola e andare a prenderli e qui posso farlo” ha raccontato Matt, che ha trovato lavoro nell’edilizia e vuole lanciarsi nel settore del turismo affittando appartamenti. “L’unica cosa negativa è che non hai la rete di supporto dei parenti ma speriamo di arrivare al punto in cui possiamo far volare qui tutta la nostra famiglia” hanno aggiunto i coniugi.