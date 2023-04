Febbre Dengue, la malattia che spaventa l'Argentina

C’è una malattia virale che sta spaventando tutta l’Argentina. Si tratta della febbre Dengue ed è prodotta dalla puntura delle zanzare aedes aegyptique. Sul territorio sudamericano si contano già dei morti e si teme possa trasformarsi in un’epidemia letale.

Matteo Bassetti lancia l’allarme: c’è il rischio che la febbre Dengue possa arrivare anche in Europa

Al momento si registrano circa 40 morti a causa della febbre Dengue, un record storico secondo gli esperti, con oltre 40mila casi. La percentuale di nuovi casi è salita del 48,4% rispetto al 2020, anno in cui si erano avuti 26 decessi.

“La Dengue fa paura in Sud America. In Argentina sono stati registrati oltre 40mila casi e 39 morti dall’inizio dell’anno. Il sierotipo Cosmopolitan, tipico del Sud-Est asiatico, si è diffuso in America, e si presenta molto più rapido nella diffusione, più aggressivo e anche più mortale“, ha affermato Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del policlinico San Martino di Genova., secondo cui la Dengue sta per diffondersi anche nel Vecchio Continente.

Il timore è che la febbre Dengue possa arrivare anche nel Vecchio Continente. “La febbre spaccaossa (nota anche così la febbre Dengue, ndr), si sta diffondendo purtroppo anche in Europa – scrive Bassetti – con casi autoctoni nel sud della Francia. Un altro problema infettivo moltiplicato dalla globalizzazione e del surriscaldamento del pianeta“.