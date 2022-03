Federica Panicucci con la mascherina in diretta tv: perché ha dovuto indossarla

Federica Panicucci ha svelato perché ha dovuto indossare una mascherina durante un'intera puntata di Mattino Cinque.

Federica Panicucci: la diretta con la mascherina

Federica Panicucci è giunta a sorpresa a Mattino Cinque indossando sempre una mascherina FPP2. La stessa conduttrice ha svelato di averla dovuta indossare durante l’intera durata del programma perché avrebbe avuto un contatto con una persona risultata positiva.

“Bentrovati, mi vedete in diretta con una mascherina FFP2. Per quale motivo? Ve lo spiego subito: ho avuto un contatto stretto…”, ha dichiarato, e ancora: “Pur essendo io negativa, la normativa prevede che io indossi la protezione della mascherina FFP2 per lavorare”.

Federica Panicucci: le nozze

Federica Panicucci ha svelato che presto potrebbe convolare a nozze con il fidanzato, Marco Bacini, ma secondo indiscrezioni i due avrebbero deciso di rinviare la data del grande giorno a causa della pandemia da Coronavirus.

A tal proposito la stessa Panicucci ha detto: “Me lo immagino come una festa felice, gioiosa, piena di persone che ci vogliono bene, felici per noi”. La conduttrice è stata sposata una prima volta con Mario Fargetta, padre dei suoi due figli.“Mi sento una donna cresciuta rispetto a prima”, ha dichiarato, mentre in merito al suo compagno ha detto:

”Mi conosce molto bene e mi prende in giro, riesce a sdrammatizzare momenti che per me sono fontedi ansia e stress: in questo mi aiuta moltissimo”.

I due si decideranno ad annunciare finalmente la data delle loro nozze? In tanti tra i fan della Panicucci sperano proprio di sì.