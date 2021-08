Federica Panicucci sostituita a Mattino Cinque? L’indiscrezione

Federica Panicucci sarà sostituita a Mattino Cinque? L'indiscrezione è diventata sempre più insistente.

Secondo i rumor in circolazione Mediaset starebbe pensando di sostituire Federica Panicucci alla conduzione di Mattino Cinque.

Federica Panicucci sostituita a Mediaset?

Da anni si alternano voci riguardanti una presunta – e mai confermata – sostituzione di Federica Panicucci a Mattino Cinque.

Nelle ultime ore in rete ha iniziato a diventare sempre più insistente un rumor riguardante la possibile sostituzione della conduttrice con Simona Branchetti, attuale conduttrice di Morning News, che viene trasmesso al posto di Mattino Cinque durante la pausa estiva dello show. Sempre secondo il rumor saranno gli ascolti a stabile se Federica Panicucci verrà sostituita o meno dalla collega, ma al momento sulla questione non vi sarebbero conferme. Dal 2009 Federica Panicucci conduce Mattino Cinque e ormai è diventata senza ombra di dubbio uno dei volti più amati dai telespettatori Mediaset.

In tanti sui social sono curiosi di sapere se la conduttrice commenterà i rumor in circolazione.

Federica Panicucci: il matrimonio rimandato

Secondo i rumor in circolazione il 2021 avrebbe dovuto essere l’anno delle nozze di Federica Panicucci e del suo compagno, Marco Bacini. La stessa conduttrice aveva lasciato intendere di essere intenzionata a sposare il suo compagno, con cui ha trovato la serenità dopo la fine del suo matrimonio con Mario Fargetta.

“L’amore per Marco mi ha letteralmente travolta, e io mi sono fatta travolgere (…) Sono molto felice. È un momento importantissimo: sto vivendo una storia che mi appaga da tutti i punti di vista”, ha dichiarato Federica Panicucci in merito al suo amore per l’imprenditore, e ancora: “Sposare Marco? Succederà sicuramente, anche presto. Ogni giorno mi sceglie e io scelgo lui. Senza timore di smentita dico di aver trovato la mia metà del cielo”.

In seguito la conduttrice sarebbe stata costretta a rinviare la data dei suoi fiori d’arancio a causa della pandemia da Coronavirus.

Federica Panicucci: la vita privata

Oggi Federica Panicucci sembra aver trovato la serenità accanto a Marco Bacini, che ha stretto anche un ottimo legame con i due figli della conduttrice, Sofia e Mattia. I due bambini sono nati dal matrimonio che la conduttrice ha avuto con Mario Fargetta (durato dal 2006 al 2015) e oggi sono rimasti a vivere con la madre. Federica Panicucci è legatissima ai suoi due bambini e per questo ha sempre cercato di proteggere la loro privacy.