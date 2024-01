Diventata mamma da una manciata di giorni, Federica Pellegrini ha postato su Instagram una foto che la immortala con la piccola Matilde. I fan hanno subito notato un dettaglio: la figlia ha tantissimi capelli.

Federica Pellegrini con la figlia Matilde: il dettaglio non sfugge

Lo scorso 3 gennaio, Federica Pellegrini è diventata mamma della piccola Matilde. La campionessa e il neo papà Matteo Giunta non hanno ancora mostrato il viso della figlia, ma hanno condiviso sui social alcune foto che ritraggono dettagli interessanti. Uno di questi ha lasciato i fan senza parole,

Federica Pellegrini: Matilde è una “capellona”

Federica Pellegrini ha condiviso una foto che immortala Matilde sul fasciatoio, a pancia in giù. A didascalia, ha scritto: “Stiamo capendo se ci piace più il cane o il procione“. La bimba, infatti, sembra guardare uno dei classici libricini in tessuto dei neonati. Non è stato questo dettaglio, però, ad attirare l’attenzione. I fan si sono concentrati sulla testolina della piccola: “Ma quanti capelli ha?“.

Federica Pellegrini: a chi somiglia Matilde?

Restando in tema capelli, il neo papà ha svelato a chi somiglia la piccola Matilde partendo proprio dalla chioma. Ha raccontato:

“Ora ha i capelli totalmente neri: ma chi lo sa come sarà fra qualche settimana. io appena nato ero biondo e boccoloso, ora sono scuro, Fede era nera ora è bionda. Le infermiere e l’ostetrica hanno detto che è una piccola Matteo, poi però guardandola… Il naso sì, è il mio, la bocca è più come quella di Fede”.