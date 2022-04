Federica Pellegrini e Matteo Giunta, annuncio sul matrimonio: quando e dove si celebrerà?

La Divina rivela insieme al fidanzato (nonché ex allenatore) tutti i dettagli sulle loro nozze. Il momento più atteso si celebrerà "verso fine agosto".

I fan sono in trepidante attesa di vederle al dito l’anello che suggella il loro amore: il matrimonio tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta si avvicina. Proprio la coppia ha rivelato tutti i dettagli sulle nozze: quando e dove si celebrerà?

I dettagli sul matrimonio tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta

Dalle prime anticipazioni emerse in merito all’intervista di Federica Pellegrini nel salotto di Verissimo, sembrerebbe che la data precisa delle sue nozze con il fidanzato Matteo non sia ancora stata fissata. Tuttavia, i due sembrano avere le idee già ben chiare e tutto è in fase di definizione. Il momento più atteso si avvicina e i diretti interessati hanno rilasciato le prime indiscrezioni sul matrimonio (per la gioia dei fan più curiosi).

I due pare si sposeranno “verso fine agosto”. La Divina confida: “Non pensavo che l’organizzazione di un matrimonio fosse così complicata, ma siamo a buon punto. Non vediamo l’ora, vogliamo coronare la nostra storia e iniziare un nuovo percorso insieme“. Per lei è stato “un percorso pieno di emozioni, prima solo sportive, poi sono subentrati i sentimenti.

Ormai stiamo insieme da quasi quattro anni”.

Il momento della proposta di matrimonio è indimenticabile per Federica. Lei stessa ha commentato: “Un momento che non dimenticherò mai, non mi aspettavo che la facesse così velocemente, pensavo che facesse passare più tempo dopo il mio ritiro dalle gare”. Poi il loro amore è stato ufficializzato in diretta nel corso delle ultime Olimpiadi di Tokyo: “Dopo l’ultima gara ho deciso di svelare questo segreto di Pulcinella.

È stato emozionante ed è bellissimo ora vivere tutto alle luce del sole”.