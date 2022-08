Federica Pellegrini, il matrimonio slitta: “Ma quale agosto…”

Federica Pellegrini ha svelato che le sue nozze con Matteo Giunta non si svolgeranno a agosto come hanno creduto in molti.

Federica Pellegrini ha svelato che il suo matrimonio non si svolgerà il 27 agosto come avevano creduto in molti.

Federica Pellegrini: slitta il matrimonio

Finora il matrimonio di Federica Pellegrini – che si svolgerà a Venezia – era stato dato per certo il 27 agosto e invece a sorpresa la Divina ha svelato in queste ore che non si terrà quel giorno come avevano creduto in molti.

Le nozze tra lei e Matteo Giunta a quanto pare slitteranno ancora di qualche giorno, ma i due per il momento non hanno svelato quale sarà la data del loro matrimonio (forse per evitare paparazzi e curiosi che, comunque, saranno senza dubbio presenti all’evento).

“Matrimonio tra tre settimane? In teoria mancherebbe molto di più. Non so come sia uscita la data del 27 agosto, non ne abbiamo mai parlato.

È più avanti di qualche giorno ma preferiamo ancora non svelarla”, ha dichiarato Federica Pellegrini, che per i preparativi si sarebbe affidata al wedding planner Enzo Miccio.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno preferito mantenere il massimo riserbo sul loro grande giorno e per ora non hanno svelato dettagli sul lieto evento a parte che esso si svolgerà a Venezia. “Il matrimonio, l’abito bianco e tutto il contorno è qualcosa di nostro personale.

Preferiamo non dire nulla ora”, ha sottolineato la ‘Divina’.