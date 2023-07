Federica Pellegrini incinta. La madre rompe il silenzio: "Vi racconto tutto"

Cinzia Lionello, mamma di Federica Pellegrini, ha rotto il silenzio sulla gravidanza della figlia e ha svelato che tra alcuni mesi bisognerà appendere alla porta di casa un fiocco rosa. L’ex nuotatrice sarebbe infatti in attesa di una bambina.

Federica Pellegrini: la confessione della mamma

Cinzia Lionello è al settimo cielo all’idea di diventare presto nonna della sua prima nipote e per prima – dopo l’annuncio fatto da sua figlia, Federica Pellegrini – ha deciso di svelare alcuni dettagli e retroscena relativi a questo speciale periodo. “Sì, è in arrivo una bambina”, ha dichiarato ad Oggi Cinzia, e ancora: “Quanto siamo felici da uno a cento? Mille e anche di più”. La signora Lionello ha svelato altri dettagli raccontando che la figlia “ha superato da poco i tre mesi, meglio non dire altro per adesso”. E ha aggiunto: “Avevamo la consegna del silenzio perché giustamente volevano essere lei e suo marito Matteo ad annunciarlo ma sono stati bruciati sul tempo, come era successo anche per il matrimonio”.

Sui social in tanti in queste ore stanno facendo i loro auguri a Federica Pellegrini e non vedono l’ora di saperne di più in merito alla sua gravidanza e alla nascita di quella che sarà la sua prima bambina.