La campionessa di nuovo Federica Pellegrini è ormai pronta per affrontare il parto e accogliere la figlia: intanto, ha svelato la sua cameretta.

Il momento del parto si avvicina per Federica Pellegrini: mancano ormai soltanto pochi giorni all’istante in cui l’ex campionessa di nuoto potrà finalmente tenere tra le braccia la sua prima figlia insieme al marito.

Federica Pellegrini pronta per il parto: la cameretta della figlia

Stando a quanto rivelato dalla Pellegrini, la nascita della piccola era prevista tra Natale e Capodanno e la bimba sembra essere puntuale. Al momento, il nome della neonata continua ad essere avvolto nel mistero. La cameretta alla quale i neogenitori hanno lavorato con amore e dedizione, invece, è stata mostrata sui social e condivisa con i fan della coppia.

Alcune foto e un video della cameretta, infatti, sono stati condivisi su Instagram dalla campionessa italiana di nuoto. A corredo delle immagini, è stata posta la didascalia: “Ti aspettiamo”.

Colori, arredo e dipinto

Per la cameretta della bimba, la mamma e il papà hanno deciso di optare per colori come il bianco, il beige e qualche tocco di rosa. Su una delle pareti, poi, è stato realizzato un dipinto a tema “buonanotte” che ritrae i quattro cagnolini della coppia: Vanessa, Rocky, Cesare e Bianca.

In occasione del giorno di Natale, poi, la Pellegrini ha deciso di fare gli auguri ai followers con uno scatto in cui appare vestita di rosso insieme al marito. Con lo scatto in cui si accarezza il pancione, la campionessa ha scritto: “…aspettandoti. Ps: il mio Babbo Natale è donna. Buon Natale a tutti”.