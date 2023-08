Un altro indizio viene svelato sulla gravidanza di Federica Pellegrini. Questa volta arriva nel primo anniversario di matrimonio con Matteo Giunta. La dedica della “Divina” in un post su Instagram potrebbe nascondere il nome della figlia che la campionessa olimpica porta in grembo.

Meno di un mese fa Matteo Giunta le regalò un mazzo di rose rosse per il suo compleanno. Tra i fiori, ne spuntava uno color rosa pallido. Era l’indizio che nel grembo di Federica Pellegrini ci fosse una bambina.

Il gioco degli indizi sta ora appassionando fan e follower della coppia. Federica e Matteo festeggiano le nozze di carta, il primo anno da marito e moglie. Per l’anniversario, la più grande nuotatrice italiana di sempre ha dedicato alcune frasi al suo Matteo, in un post su Instagram.

“È già passato un anno. Un anno intero e abbiamo vissuto 3000 nuove emozioni e nuove avventure. È passato un anno e già quei vestiti non ci vanno più bene. Per fortuna i nani sono rimasti 4 ma dormono sempre in mezzo a noi come la prima notte di nozze. C’è una Meringa in arrivo. È passato un anno ma quella felicità che montava minuto per minuto me la ricordo tutta, con ogni millimetro del mio corpo. Felici come oggi per tutta la vita ci siamo detti. Ci stiamo provando da un anno. Auguri Amore Mio”.