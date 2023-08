Federica Pellegrini in vacanza a Santorini con il marito, il bikini mette in ...

Insieme al marito Matteo Giunta, Federica Pellegrini è volata a Santorini per trascorrere le vacanze in Grecia e ha postato alcuni scatti sul suo profilo Instagram: i fan hanno subito notato che il bikini indossato dalla campionessa mette in evidenza il “pancino che cresce”.

Federica Pellegrini e le vacanze a Santorini: il bikini esalta il pancino

Federica Pellegrini, in attesa della sua prima figlia che partorirà nel mese di dicembre, è volta a Santorini insieme al marito Matteo Giunta e alla coppia di amici Fabio Scozzoli e Martina Carraro.

Fino a pochi giorni fa, l’ex nuotatrice aveva trascorso le vacanze nella sua villa a Jesolo, passando il tempo tra allenamenti in piscina con la sua metà e grigliate in famiglia. Le vacanze della Pellegrini, come dimostrano alcune foto postate dal suo profilo Facebook, stanno poi continuando in Grecia.

Le foto postate su Instagram

“L’importante è la compagnia”, ha scritto la Pellegrini a corredo delle foto postate sulla piattaforma Ig. “E comunque abbiamo capito che a Matteo Giunta piace di più la terraferma e Fabio Scozzoli non galleggia”, ha aggiunto con tanto di emoticon che ridono a crepapelle.

Stando al tono ironico del messaggio, pare che l’ex nuotatrice abbia voluto informare i fan che sta bene e sta vivendo il periodo della gravidanza in modo tranquillo e spensierato.

Negli scatti, la campionessa indossa un bikini verde che mette in mostra la pancia che, come sottolineato da più followers, “cresce sempre di più”.