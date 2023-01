Federica Pellegrini rompe il silenzio sulla gravidanza: "Ecco la verità"

Da giorni circolano indiscrezioni in merito a una presunta gravidanza di Federica Pellegrini, e l’ex campionessa ha deciso di rompere personalmente il silenzio in merito alla questione.

Federica Pellegrini incinta? La verità

Dopo la sua luna di miele alle Maldive, Federica Pellegrini è stata travolta da una valanga di rumor in merito a una sua presunta gravidanza. L’ex campionessa, che ha deciso di dire addio all’attività agonistica, ha rotto pubblicamente il silenzio smentendo la notizia della sua gravidanza: “Non per ora. Non è nelle nostre priorità. Ci sono troppi impegni e progetti da realizzare”, ha confessato.

In tanti tra i fan hanno appreso con delusione la notizia visto che, dopo le sue nozze con Matteo Giunta, in molti speravano nell’arrivo di un bebè per l’ex campionessa e l’allenatore.

Quanto al suo addio alle gare Federica Pellegrini ha dichiarato: “So che sarebbe un bel titolo: Pellegrini si prepara per la sesta Olimpiade. Ma non è così. A Parigi 2024 ci sarò ovviamente come membro Cio, quest’estate non so se farò un salto ai Mondiali di Fukuoka, il Giappone mi attrae sempre moltissimo.

Non mi manca la piscina, vado a nuotare solo ogni tanto, frequento più la palestra.”

Oggi lei e Matteo Giunta conducono una vita normale, a Verona, e sognano di costruier una loro Academy di nuoto per i più giovani. Quali saranno in futuro le novità per la coppia?