Federico e Carola dopo Uomini e Donne: "Non ci aspettavamo un finale così"

Federico e Carola dopo Uomini e Donne: "Non ci aspettavamo un finale così"

Federico e Carola dopo Uomini e Donne: "Non ci aspettavamo un finale così"

Federico e Carola dopo Uomini e Donne: come prosegue la relazione degli ex volti di Uomini e Donne?

A distanza di qualche settimana dalla scelta a Uomini e Donne, Federico Nicotera e Carola Carpanelli sono ancora una coppia. Entrambi hanno ammesso che non si aspettavano un finale così.

Federico e Carola dopo Uomini e Donne

La storia d’amore tra Federico Nicotera e Carola Carpinelli prosegue a gonfie vele. Dopo Uomini e Donne, i due hanno avuto modo di conoscersi meglio e, ad oggi, hanno ammesso che non si sarebbero mai aspettati di andare tanto d’accordo. Viste le numerose discussioni avute nel programma di Maria De Filippi, pensavano che la strada fosse tutta in salita.

Federico e Carola sono andati a convivere

Dopo Uomini e Donne, Federico ha chiesto “scusa” a Carola per come s è comportato. Ha capito di aver sbagliato e ha sottolineato che non si è mai pentito della scelta. A distanza di pochi giorni dall’uscita dal programma, Nicotera e la Carpanelli sono andati a convivere a Roma. “Non ci aspettavamo un finale così“, ha ammesso l’ex tronista.

Federico e Carola presto sposi?

Federico e Carola, molto seguiti dai fan di Uomini e Donne, potrebbero presto giurarsi amore eterno? Nicotera e la Carpanelli hanno confessato che stanno facendo diversi progetti per il loro futuro a due, ma per il momento non si parla di matrimonio. I seguaci, nonostante tutto, sperano di vederli presto sull’altare.