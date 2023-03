Federico Fashion Style ha un nuovo fidanzato? Il dettaglio non sfugge ai fan

Dopo la fine del legame con la madre di sua figlia, Federico Fashion Style potrebbe avere un nuovo fidanzato. Il parrucchiere dei Vip è in vacanza in Egitto e i fan hanno notato qualche dettaglio inequivocabile.

Federico Fashion Style ha un nuovo fidanzato?

Federico Fashion Style ha un nuovo fidanzato? E’ questa la domanda più gettonata delle ultime ore, dopo che il parrucchiere dei Vip ha condiviso una serie di immagini della sua vacanza a Sharm El Sheikh. Ha dichiarato di essere partito con un gruppo di amici, ma con lui potrebbe esserci anche un principe azzurro.

Federico Fashion Style: le battute ambigue

Ad accendere le curiosità dei fan in merito al nuovo fidanzato è stato lo stesso Federico Fashion Style. Il parrucchiere dei Vip si è lasciato scappare qualche battuta ambigua che i seguaci hanno subito colto. Parlando con Guenda Goria ha dichiarato:

“Scusa Guenda mi fai un attimo quella faccia, non posso dire cosa ho detto, quella faccia quando ti ho dette eeeeh, tu che hai fatto, lo hai guardato come…”.

Di tutta risposta, la figlia di Maria Teresa Ruta ha assunto un’espressione ammiccante e ha diretto il suo sguardo verso un ragazzo seduto accanto a lei. Il tizio in questione ha allargato le braccia, come a dire che non è al corrente di nulla. A questo punto, Federico ha esclamato in modo enigmatico: “Di cosa parlavamo?“.

Federico Fashion Style: silenzio sulla sua vita privata

Dopo questo scambio di battute, Federico Fashion Style ha cambiato discorso. AI fan, però, rimane il dubbio: il tizio inquadrato è il nuovo fidanzato? Al momento non è dato saperlo, ma è bene sottolineare che nelle ultime settimane il parrucchiere ha sempre dichiarato di essere single.