Federico Nicotera ha deciso di vuotare il sacco e di parlare, nei dettagli, della rottura con Carola Carpanelli. Il loro rapporto è finito per motivi ben precisi e difficilmente torneranno insieme, anche se “mai dire mai”.

Federico Nicotera parla della rottura con Carola

Negli ultimi giorni, Federico Nicotera e Carola Carpinelli sono stati pizzicati insieme. I fan hanno sperato in un ritorno di fiamma, ma a quanto pare non ci sarà nessuna possibilità. Almeno, non per il momento. L’ex tronista di Uomini e Donne, ha rilasciato una lunga intervista a Isa&Chia e ha vuotato il sacco. Ha dichiarato:

“Io e Carola non siamo tornati insieme. Qualche giorno fa lei sarebbe dovuta a prescindere venire a Roma, e in questa occasione semplicemente ci siamo rivisti per chiarire alcune cose, confrontarci un po’ tra di noi, e perché alla fine siamo comunque rimasti in buoni rapporti, come penso sia giusto che sia tra due persone che si sono volute, e si vogliono bene”.

Federico e Carola non sono tornati insieme

Federico e Carola sono in buoni rapporti, ma non torneranno insieme. Nicotera ha escluso il ritorno di fiamma perché i problemi che li hanno portati alla rottura ci sono e non possono essere superati. L’ex tronista di Uomini e Donne ha dichiarato:

“Nessuno può prevedere cosa succederà in futuro, ma se ci siamo lasciati, e in questo mese non siamo riusciti a recuperare il rapporto, vuol dire che ad oggi non siamo in grado di superare le problematiche sorte tra di noi. L’ho scelta col cuore e pienamente convinto. Nonostante l’epilogo, io sceglierei Carola altre 10,100,1000 volte”.

Nicotera ha ammesso che la scelta di andare a convivere è stata troppo avventata e, forse, è per questo che la rottura è arrivata in modo rapido.

Perché Federico e Carola si sono lasciati?

Perché Federico e Carola si sono lasciati? E’ colpa delle incomprensioni e delle divergenze caratteriali. Nicotera ha raccontato: